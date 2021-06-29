Горняк22: Сбербанк и Mail.ru открыли в Барнауле продуктовые магазины с доставкой

Объем покупок через интернет в Алтайском крае удваивается, и в регион приходят новые игроки с быстрой доставкой заказа курьерской службой

В Барнауле начал работать онлайн-ритейл «Самокат». Это продукт Сбербанка и Mail.ru, представленный курьерской службой и дарксторами – небольшими магазинами-складами. Он отличается от аналогов работой в нише магазинов у дома. Проект ориентирован на потребителей нового формата, не желающих тратить время на покупки товаров первой необходимости. При этом часть покупок может быть дороже.

Для забывчивых и спешащих

Сбербанк уже имеет экосистему из 80 компаний с разными услугами. Онлайн-магазин «Самокат» развивается четвертый год. Ежемесячно ритейлер открывает около 100 дарксторов по всей России. Это магазин-склад площадью около 180 кв. метров, в котором набирается заказ покупателя. На полках представлено 2,5 тыс. наименований товаров – продукты и хозгруппа.

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Целевая аудитория – молодые люди (около 90% женщин) в возрасте 20-25 и 27-32 лет. Одни не умеют планировать покупки и нуждаются в быстрой доставке того, что забыли купить. Бесплатно доставить могут хоть булку хлеба и пакет молока, потому что нижняя граница чека условная – 100 рублей. Другие целенаправленно экономят время на магазины.

«Мы прикинули, что такое «быстро» в современном мире. Это около 15 минут (максимальное время доставки – 30 минут. – Прим. ред.). Человек уверен, что за это время ничего не произойдет и его планы не поменяются», – пояснил руководитель отдела маркетинга ритейла Игорь Рожков на пресс-ланче 25 июня. Для этого «Самокат» привлекает курьеров с велосипедами, выдает их «безлошадным», а также страхуется доставкой автомобилем.

Как заставить покупать дороже

На новом этапе компания вышла в города с населением от 500 тыс. человек. Барнаул стал 17-м городом присутствия, здесь открыто девять дарксторов. В планах еще один. Барнаульский покупатель сможет найти минеральную воду, колбасы, молочную продукцию и другие товары местных производителей.

Но ритейлер делает ставку на уникальные продукты собственной торговой марки. Ими он планирует отстраиваться от обычных магазинов и от других сервисов доставки, которые могут привезти заказ за два и более часа и работают скорее как гипермаркеты с большим ассортиментом.

«Мы видим консервативность отделов закупа крупных ритейлеров. Пока мы молодые, [на полки] получается давать то, что не найти у других магазинов», – рассказал Игорь Рожков.

Даркстор Фото: Пресс-служба «Самокат»

Однако он предупредил: часть товаров в «Самокате» дороже (по оценкам «Толка», иногда существенно), чем в обычных магазинах. Это связано с тем, что ритейлер может предложить только фиксированный вес продукта в чеке, даже если по факту он больше. А также с условиями закупки товара у поставщиков – не все готовы предоставить новичку условия, аналогичные традиционным сетевым магазинам.

Планы

В радиусе работы одного даркстора около 20-25 тыс. квартир. В Санкт-Петербурге, откуда стартовал проект, «Самокат» добился того, что около 30-35%% домохозяйств хотя бы один раз в месяц оформляют у него заказ. Аналогичная цель стоит и перед барнаульским представительством.

Игорь Рожков подчеркнул, что на современном этапе онлайн-магазины не составляют конкуренцию офлайн-торговле, которая существенно мощнее. Он проиллюстрировал факт: оборот традиционной торговли в 2020 году составил 16 трлн рублей, онлайн – всего 200 млрд.

По данным Алтайкрайстата, за январь-март 2021 года оборот розничной торговли в регионе составил 116,1 млрд рублей (на 2,1% больше, чем в январе-апреле 2020 года). Из них через интернет продано на 2,254 млрд рублей. Это в два раза больше, чем за аналогичный период 2020-го, но только 2,6% от общего оборота торговли.

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