Горняк22: В Первомайском районе передумали строить мусорный полигон

Мусор Фото: pixabay.com

Точка в резонансном споре частного инвестора и жителей Первомайского района уже поставлена – полигону по переработке ТКО там не место

Власти Алтайского края не дали добро частному инвестору на строительство мусорного полигона недалеко от села Березовка в Первомайском районе. Об этом в своем Telegram-канале рассказал депутат АКЗС Иван Мордовин.

Он сообщил, что тема строительства полигона по переработке мусора обсуждалась с загубернатора Александром Лукьяновым. Власти края не дали разрешения перевести участок, который планировался под полигон, из земель сельхозначения в земли промышленного назначения.

Напомним, жители поселка Березовка Первомайского района пожаловались на планы построить рядом с поселком мусороперерабатывающий комплекс. Жители собрали более двух тысяч подписей под обращением к губернатору Алтайского края, выступив категорически против размещения полигона.

Новый объект планировали разместить в 3 км от поселка Новый на площади 500 га. Мощность мусороперерабатывающего завода составила бы 300 тыс. тонн в год.

Местные жители были уверены, что под вывеской «суперпродвинутого» мусороперерабатывающего завода рядом с их домами хотели развернуть большой полигон, где большая часть мусора будет прессоваться и захораниваться здесь же.

ТОЛК