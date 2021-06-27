Горняк22: 155 новых случаев COVID-19 зарегистрировали в Алтайском крае

Скорая помощь. Коронавирус Фото: Сергей Кулыгин, "Бийский рабочий"

За сутки в крае зарегистрировали смерть девяти пациентов с инфекцией. Больше всего новых случаев заражения отметили в краевой столице (70)

В Алтайском крае зарегистрировали 155 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Данные за сутки 26 июня сообщает региональный оперштаб.

За это время умерли девять пациентов, в том числе четыре от COVID-19. Выписаны с выздоровлением четыре человека.

Новые случаи инфекции

За минувшие сутки новые случаи инфекции зарегистрировали в:

Барнауле – 70

Бийске – 27

Алтайском районе – 9

Славгороде и Третьяковском районе – по 7

Змеиногорском районе – 6

Локтевском районе – 4

Новоалтайске – 3

А также в Камне-на-Оби, Рубцовске, Каменском, Первомайском, Ребрихинском, Топчихинском, Чарышском, Шелаболихинском районах – по 2 заболевших, Егорьевском, Зональном, Ключевском, Крутихинском, Родинском, Советском районах – по 1.

Коронавирус на 26 июня в Алтайском крае

на лечении – 1829 пациентов

тяжелобольных – 361 (+6)

подключены к аппаратам ИВЛ – 126

развернуто 2147 коек

резервных коек – 318

Коронавирусная статистика в Алтайском крае

53715 – общее число заболевших COVID-19

47 152 – выздоровели

3 399 – умерли

Ранее стало известно, что в Алтайском крае ускоренными темпами запускают бывшие ковидные госпитали на фоне растущей ковидной статистики.

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