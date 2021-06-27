Горняк22: 18-летнему жителю Алтайского края вынесли приговор за интим со школьницей

Парень и девушка Фото: pixabay.com

Молодые люди вступили в связь по обоюдному согласию, однако секс раньше возраста согласия в России является преступлением

В Алтайском крае суд вынес приговор 18-летнему молодому человеку за интимные отношения с 15-летней школьницей. Об этом сообщает сайт региональной прокуратуры.

Уточняется, что молодые люди вступили в связь по обоюдному согласию, однако так называемый возраст согласия в России наступает с 16 лет.

Обвиняемый вину признал. Суд назначил ему 100 часов обязательных работ.

Ранее «Толк» сообщал о том, что в Алтайском крае экс-тренера арестовали за интимную связь с 15-летней.

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