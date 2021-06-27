Горняк22: Правила техосмотра поддержанных авто ужесточат с 1 июля

Техосмотр Фото: pixabay.com

Речь идет о ввозимых на территорию РФ транспортных средствах, а также тех, в чьи конструкции внесли изменения. Новшества вступят в силу с начала июля

В России с 1 июля начинают действовать новые правила техосмотр для поддержанных авто и машин с изменениями в конструкции. Об этом сообщает агентство «Прайм».

Изменения затронут иномарок с пробегом, которые ввозят на территорию страны, а также тех транспортных средств, в конструкцию которых внесли изменения.

Так, если прежде некоторую часть проверки можно было пройти удаленно – с помощью отправки фото, то теперь и ее нужно будет проводить в испытательных лабораториях.

Как ранее сообщал «Толк», с осени обжаловать штрафы ГИБДД можно будет через «Госуслуги».

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