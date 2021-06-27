Горняк22: На видео попал момент смертельного ДТП с автобусом на остановке Горно-Алтайска

Место ДТП Фото: instagram.com/_gorno_altaysk_one

Бригада медиков пыталась реанимировать водителя иномарки, однако он скончался в карете скорой помощи. Причины аварии выясняет полиция.

Водитель легкового автомобиля погиб в результате ДТП с рейсовым автобусом в столице Республики Алтай днем 26 июня. Кадры момента аварии появились в соцсетях.

На них видно, как Toyota делает левый поворот на одном из перекрестков Горно-Алтайска, а затем резко ускоряется и врезается в стоящий на остановке автобус.

После столкновения из салона ПАЗика начинают выбегать пассажиры – судя по всему, водитель предупредил их об угрозе взрыва баллона с газом, установленного на автобусе.

По словам очевидцев, бригада медиков пыталась реанимировать водителя иномарки, однако он скончался в карете скорой помощи.

Свидетели ДТП говорят, что слышали свист из баллона на автобусе – очевидно, при ударе легковушка действительно повредила баллон.

Полиция выясняет причины аварии.

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