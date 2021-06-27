Горняк22: На видео попал момент смертельного ДТП с автобусом на остановке Горно-Алтайска
Место ДТП Фото: instagram.com/_gorno_altaysk_one
Бригада медиков пыталась реанимировать водителя иномарки, однако он скончался в карете скорой помощи. Причины аварии выясняет полиция.
Водитель легкового автомобиля погиб в результате ДТП с рейсовым автобусом в столице Республики Алтай днем 26 июня. Кадры момента аварии появились в соцсетях.
На них видно, как Toyota делает левый поворот на одном из перекрестков Горно-Алтайска, а затем резко ускоряется и врезается в стоящий на остановке автобус.
После столкновения из салона ПАЗика начинают выбегать пассажиры – судя по всему, водитель предупредил их об угрозе взрыва баллона с газом, установленного на автобусе.
По словам очевидцев, бригада медиков пыталась реанимировать водителя иномарки, однако он скончался в карете скорой помощи.
Свидетели ДТП говорят, что слышали свист из баллона на автобусе – очевидно, при ударе легковушка действительно повредила баллон.
Полиция выясняет причины аварии.