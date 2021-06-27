Горняк22: Алтайские эсеры и партия «Родина» выбрали кандидатов в Госдуму
Выборы. Голосование Фото: Анна Меньшикова
Представители партий утвердили списки по Алтайскому краю как по территориальным группам, так и по одномандатным округам
Как сообщает пресс-служба партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ –ЗА ПРАВДУ, на съезде были определены кандидаты для участия в выборах депутатов Государственной Думы в сентябре 2021 года.
Так, по территориальной группе (в нее входит Алтайский край и Новосибирская область) проходят: Александр Терентьев, Людмила Суслова, Семен Багдасаров, Александр Аксененко, Анна Коваленко, Александр Молотов, Олег Боронин.
Кроме того, выдвинуты и кандидаты по одномандатным избирательным округам Алтайского края:
- Александр Молотов (Барнаул, округ №39)
- Людмила Суслова (Рубцовск, округ №40)
- Олег Боронин (Бийск, округ №41)
- Александр Терентьев (Славгород, округ №42)
Также с кандидатами определилась и партия «Родина» – в Алтайском крае она выдвинула двух человек по одномандатным округам:
- Евгений Астаховский (Рубцовск, округ №40)
- Сергей Убраев (Славгород, округ №42).