Горняк22: Автомобильная пробка собралась вечером пятницы на выезде из Барнаула

Пробка на трассе Фото: "Толк"

Дорожный затор растянулся почти на два километра – вероятно, на обстановку повлияли предстоящие выходные, которые горожане решили провести на природе

Пробка из автомобилей образовалась вечером 25 июня по Правобережному тракту на выезде из Барнаула. Об этом «Толку» сообщили очевидцы.

Согласно данным 2ГИС, дорожный затор растянулся почти на два километра.

Сервис содержит отметку о ДТП около получаса назад в районе АЗС «Роснефть», однако сейчас никаких аварий на месте не замечено.

Не исключено, что на дорожную обстановку повлияли предстоящие выходные, которые барнаульцы решили провести за городом.

Ранее стало известно, что из-за ремонта моста во Власихе движение идет по одной полосе.

ТОЛК