Горняк22: Директора барнаульской фирмы судят за взятку главе минздрава РА

В суде Фото: СУ СКР по Республике Алтай

2,7 млн рублей предназначались за преимущество при заключении госконтракта на поставку медоборудования по нацпроекту «Здоровье»

В Республике Алтай направили в суд уголовное дело по обвинению директора барнаульской фирмы в даче взятки теперь уже бывшему главе регионального минздрава. Об этом сообщает пресс-служба Управления Генпрокуратуры России по СФО.

По данным следствия, в 2020 году гендиректор «Инвесткредитсервис» двумя частями дал взятку министру Сергею Коваленко и его помощнику Рустаму Туюнчекову на общую сумму в 2,7 млн рублей за преимущество при заключении госконтракта на поставку медоборудования по нацпроекту «Здоровье».

По данным СМИ, речь шла о закупке оборудования для некоей строящейся больницы.

При этом бизнесмен был не единственным, кто, по версии правоохранителей, давал мзду чиновникам минздрава. Общая сумма взяток, которые он получили, по некоторым данным, составляет 16,22 млн рублей.

И Коваленко, и Туюнчекову уже предъявили обвинения, их лишили должностей и отправили под арест.

ТОЛК