Горняк22: В Москве избили и ограбили актера из «Папиных дочек»

Анатолий Хропов Фото: кадр из фильма "Гончие"

В тот день у актера должно было состояться выступление в кафе, но мужчина там так и не появился и перестал выходить на связь

В центре Москвы хулиганы напали на 56-летнего актера из сериала «Папины дочки» Анатолия Хропова, сообщает «Пятый канал».

Стало известно, что артист спешил на спектакль, который должен был состояться в кафе, но стал жертвой злоумышленников. Хулиганы отобрали у мужчины телефон, документы, золотую цепочку и деньги.

Пострадавшего артиста нашли в Леонтьевском переулке за кафе. Полиция разыскивает нападавших.

Ранее «Толк» сообщал, что в Москве актер Константин Котляров избил мужчину на Страстном бульваре. Прохожие вызвали полицейских и скорую помощь.

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