Горняк22: В Барнауле завершили третий этап опрессовки теплосетей
Горячая вода Фото: pixabay.com
Порядка 70 тысяч жителей начали получать горячую воду раньше заявленного срока на один-три дня, все остальные – согласно графику
В Барнауле завершили третий этап гидравлических испытаний тепловых сетей по контуру ТЭЦ-3. Об этом 25 июня в своем Telegram-канале сообщает Сибирская генерирующая компания.
Уточняется, что горячую воду уже вернули в отключенные ранее дома в полном объеме – речь идет о 120 тысячах жителей Ленинского района, при этом порядка 70 тысяч из них начали получать горячую воду раньше заявленного срока на один-три дня.
За 10 дней энергетики выявили 36 повреждений трубопроводов, большую часть из которых уже устранили, работы продолжаются.
Следующий этап гидравлических испытаний пройдет с 28 июня по 7 июля – синий сектор на карте.
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