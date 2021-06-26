Горняк22: У пунктов вакцинации Барнаула начали выстраиваться очереди

Очередь Фото: pixabay.com

На сайте «Госуслуги» запись на вакцинацию либо недоступна, либо открыта на один день через неделю. В регистратуре некоторых поликлиник – на месяц вперед

Жители Барнаула начали выстраиваться в очереди к пунктам вакцинации от коронавирусной инфекции. Об одной из таких сообщает «Алтапресс».

Скопление людей журналисты заметили возле мобильного центра на площади Спартака днем 25 июня.

При этом на сайте «Госуслуги» запись на вакцинацию либо недоступна, либо открыта на один день через неделю, а в регистратуре некоторых поликлиник – на месяц вперед.

Издание предположило, что невиданный прежде ажиотаж начался на фоне сообщений о росте заболеваемости COVID-19 в регионе.

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