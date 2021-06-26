Горняк22: Жительница Барнаула отсудила четверть миллиона за травму в магазине

Скорая помощь. Медицина Фото: Анна Меньшикова, "Толк"

Инцидент произошел на проспекте Социалистическом – горожанка заходила в отдел, поскользнулась и упала. Ей потребовалась операция

50-летняя жительница Барнаула отсудила 250 тысяч рублей за травму, полученную при падении в магазине. Об этом сообщает прокуратура региона.

По данным ресурса, инцидент произошел на проспекте Социалистическом – горожанка заходила в отдел, поскользнулась и упала. С места происшествия ее доставили в больницу, где провели операцию на ноге.

Ущерб здоровью у нее оценили как средней тяжести.

Через суд пострадавшей удалось взыскать утраченный заработок, расходы на лечение и получить компенсацию морального вреда.

Ранее «Толк» сообщал о том, что на Алтае раненого туриста из Камчатки эвакуировали вертолетом.

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