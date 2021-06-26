Горняк22: Бриг «Россия» с алыми парусами прошел по акватории Невы

Праздник "Алые паруса" Фото: instagram.com/brus__wood

Праздник прошел на Дворцовой площади и близлежащих набережных северной столицы в очном формате, но только для выпускников Питера и Ленобласти

Бриг «Россия», украшенный алыми парусами, прошел по акватории Невы в Санкт-Петербурге в ночь на 26 июня – праздничное шоу традиционно прошло в честь бала для выпускников российских школ. Трансляцию можно посмотреть на YouTube.

В этом году в сценарий концерта вошли отсылки к значимым для истории страны событиям: 30-летие российского флага, 800 лет со дня рождения Александра Невского и 60-летие первого полёта человека в космос.

Закончился праздник эффектным салютом.

Шоу состоялось на Дворцовой площади и близлежащих набережных северной столицы в очном формате, но только для выпускников Петербурга и Ленинградской области.

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