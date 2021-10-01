Горняк22: Золотое поколение: российские волейболистки выиграли чемпионат мира для игроков до 18 лет

Cборная России по волейболу среди девушек до 18 лет триумфально завершила выступление на чемпионате мира в Мексике. В финале подопечные Александра Карикова разгромили команду Италии со счётом 3:0, а за весь турнир в сумме отдали соперницам лишь две партии. Самым ценным игроком форума была признана центральная блокирующая Наталья Суворова. Вместе с ней в символическую команду соревнований попала связующая Виктория Кобзарь. Это первый подобный успех за последние 28 лет.

В нынешнем году женская сборная России по волейболу не смогла в полной мере порадовать болельщиков: ни в Лиге наций, ни на Олимпийских играх, ни на чемпионате Европы девушки не добирались до медалей, проведя очередной сезон на среднем уровне, особенно на фоне мужской команды. Но в скором времени ситуация может измениться. В Мексике состоялся чемпионат мира среди девушек до 18 лет, на котором отечественному коллективу не было равных.

Турнир проходил в городе Виктория-де-Дуранго с 20 по 29 сентября и собрал команды из 20 стран. Россиянки отобрались на него благодаря победе на первенстве Европы в прошлом году — том самом, на котором зажглась звезда Арины Федоровцевой, без чьей помощи уже не обходится взрослая команда. 17-летняя доигровщица и сейчас могла бы выступать, но всё-таки для неё юниорские турниры — уже пройденный этап.

В Мексику отправился практически тот же состав из чемпионок Европы. Некоторые из них в этом году уже выступали на первенстве планеты, причём более ответственном — для игроков до 20 лет. Блокирующая Наталья Суворова, доигровщица Дарья Заманская и связующая Виктория Кобзарь (младшая сестра олимпийского призёра Игоря Кобзаря) в июле помогли старшим подругам стать бронзовыми призёрами.

Турнир девушек до 18 лет начался для россиянок с двух лёгких побед над командами Словакии и Болгарии. В обоих матчах подопечные Александра Карикова не проиграли ни одного сета, а болгаркам и вовсе отдали лишь 39 очков.

В третьем туре их ждало более серьёзное испытание в лице сборной Бразилии. Южноамериканки вели по ходу встречи со счётом 2:1, но российские волейболистки нашли в себе силы восстановить паритет и вырвать победу на тай-брейке. 22 из 100 баллов в отчётный вечер набрала Суворова, у которой дело спорилось не только на блоке, но и в атаке, и на подаче. Групповой этап девушки завершили ещё одной дежурной победой над Аргентиной.

На старте плей-офф россиянки продолжили буквально уничтожать своих соперниц. В 1/8 финала им досталась сборная Пуэрто-Рико, которая на фоне подопечных Карикова смотрелась совсем тускло. Россиянки не позволили островитянкам набрать больше 13 очков ни в одной из партий, а по количеству успешных атак превзошли их со счётом 43:17.

Подобным образом развивался и следующий матч, с командой Польши, за которую играла Виктория Загумны — дочь одного из лучших связующих в истории Павла Загумны. Вновь имея более чем двукратное преимущество в атаке, россиянки достаточно быстро выиграли все три партии, в каждой из которых добивались двузначного перевеса.

В полуфинале российским волейболисткам должна была навязать борьбу сборная Сербии, ставшая победителем в одной из групп. Но в первом сете соперницы набрали лишь 13 очков, а во втором и вовсе восемь. Подобие сопротивления нарисовалось только в третьей партии, когда южанки какое-то время лидировали с разницей в три очка, но ближе к концу всё встало на свои места. Интересно, что за всю игру подопечные Карикова допустили лишь семь ошибок — невероятно мало для встречи такого уровня.

За золото чемпионата мира россиянкам предстояло поспорить с итальянками, которые за весь турнир проиграли лишь один сет. Но очень быстро столь впечатляющая статистика обнулилась. В первой партии чемпионки Европы повели со счётом 20:8 — и не упустили своего. Следующий сет развивался ещё более неудачно для сборной Италии: при счёте 2:2 россиянки выиграли десять очков подряд, что буквально предопределило исход встречи. Соперницам было просто некуда деваться, и в третьей партии они постарались продемонстрировать всё, на что способны, но этого снова не хватило. Российские волейболистки отыграли трёхочковый дефицит по ходу сета и отпраздновали итоговую победу.

Для молодых россиянок это первый подобный успех за 28 лет. До этого волейболистки побеждали на юношеских первенствах планеты только в 1989 и 1993 годах, а добирались до финала последний раз в 2005-м. Всего с учётом выступлений в советское время сборная России завоевала десять медалей — столько же, сколько и лидирующая по этому показателю Бразилия.

Самым ценным игроком турнира в Мексике была признана Наталья Суворова. С 33 очками на блоке она также стала лучшей в своём амплуа, а заодно заняла шестое место в списке самых результативных игроков. В символическую сборную чемпионата мира также попала Виктория Кобзарь. По словам генерального секретаря Всероссийской федерации волейбола Александра Ярёменко, это поколение девушек в скором времени сможет усилить и взрослую команду.

«Классная победа наших девушек в Мексике. Восемь побед в восьми матчах говорят сами за себя. Плюс очень убедительная игра в финале с итальянками. Важно, что этот успех достигнут без Арины Федоровцевой и ещё ряда важных игроков. Это говорит о том, что растёт хорошая смена для национальной сборной. Хочу отдельно отметить тренерский штаб, проделавший качественную работу», — приводит слова Ярёменко «Спорт-Экспресс».

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