Горняк22: Золото в синхронном плавании

Российские синхронистки Светлана Ромашина и Светлана Колесниченко стали олимпийскими чемпионками на Играх-2020 в Токио. Они завоевали золото в соревнованиях дуэтов. Серебро — у Китая, бронза — у Украины. Ромашина побила рекорд среди русских синхронисток и стала шестикратной олимпийской чемпионкой.

Светлана Ромашина и Светлана Колесниченко принесли нам 14-е золото на летних Олимпийских играх-2020 в Токио. Русские синхронистки заняли первое место в соревновании дуэтов.В технической программе Ромашина и Колесниченко показали результат 96,1079 балла, в произвольной получили оценки 98,8000 балла. С суммой в 195,9079 балла они победили соперниц и стали олимпийскими чемпионками.

Это 14-е золото российских спортсменов на Олимпиаде в Токио.

Российские спортсменки выигрывают соревнования дуэтом на Олимпийских играх в шестой раз подряд. В Сиднее-2000 победили Ольга Брусникина и Мария Киселёов, в Афинах-2004 и Пекине-2008 золото взяли Анастасия Давыдова и Анастасия Ермакова, а в Лондоне-2012 и Рио-2016 чемпионками стали Наталья Ищенок и Светлана Ромашина.

Несмотря на то, что российское синхронное плавание в настоящее время не имеет конкурентов, победы достаются в первую очередь большим трудом. Наши синхронистки проводят в воде иногда по 10 часов в сутки.

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