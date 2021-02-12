Горняк22: ЗНТ спустил на воду два аварийно-спасательных катера проекта 23040 • 12.02.2021 • ГОРНЯК22

17 июля 2014 года на заводе «Нижегородский Теплоход» состоялся спуск на воду рейдовых катеров комплексного аварийно-спасательного обеспечения проекта 23040 (строительные №№1109-1110), строящихся для Министерства обороны Российской Федерации

В этом сезоне ОАО «Завод Нижегородский Теплоход» уже спустил на воду четыре катера этой же серии стр.№№1105-1108, которые в настоящее время проходят испытания и готовятся к отправке в порты назначения.

Государственный контракт на строительство 16 рейдовых катеров комплексного аварийно-спасательного обеспечения проекта 23040 по заказу Министерства обороны Российской Федерации подписан с Открытым акционерным обществом «Завод Нижегородский Теплоход» (ОАО ЗНТ) в конце марта 2013 года. В крайне сжатые сроки до конца 2013 года завод построил и передал первые 4 катера Черноморскому флоту ВМФ РФ (г. Новороссийск).

В программу 2014 года входят 6 катеров: 3 – для Каспийской флотилии (г. Астрахань), 3 – для Балтийского флота (г. Кронштадт).

В программу следующего 2015 года войдут 6 катеров для Балтийского флота (г. Кронштадт).

Тип судна

Однопалубный катер со стальным корпусом с ледовыми усилениями, с одноярусной алюминиевой надстройкой (рубкой), двухвальной дизельной энергетической установкой с винтами фиксированного шага и носовым подруливающим устройством.

Основные характеристики

Длина наибольшая: 28,09 м Ширина наибольшая: 5,56 м Высота борта в носу: 3,4 м Осадка средняя: 1,5 м Водоизмещение полное: около 118 т. Главный двигатель: 2х441 кВт Дизель-генератор: 2х80 кВт Аварийно-стояночный дизель-генератор: 1х20 кВт Скорость хода: около 13,7±0,3 узл. Экипаж: 3 чел. Водолазы: 5 чел.

Назначение

Водолазное обеспечение подводно-технических работ на глубинах до 60 м при волнении моря до 3-х баллов;

Проведение водолазных работ двумя водолазами одновременно с расходом воздуха до 120л/мин на глубину до 60м с экспозицией на грунте 60 минут;

Проведение декомпрессии, воздушных, кислородных и гелиевых режимов лечебной рекомпрессии;

Участие в аварийно-спасательных, гидротехнических и судоподъемных операциях;

Обследование дна акваторий, затонувших объектов и гидротехнических сооружений;

Тушение пожаров на кораблях и судах, плавучих и береговых объектах высотой до 30 м;

Откачка воды с аварийного судна;

Выполнение обследовательских работ с помощью малогабаритного телеуправляемого необитаемого подводного аппарата (ТНПА);

Поиск затонувших объектов на глубинах до 150 м, при помощи буксируемого гидролокатора;

Поиск находящихся за бортом людей, при помощи тепловизионной системы ночного видения;

Выдача электропитания на аварийный корабль или объект.

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