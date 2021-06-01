Горняк22: Завод «Сенеж» запустил новую технологию производства ПЭТ-гранулята

В мае завод новых полимеров «Сенеж» (входит в ОП «Европласт») запустил не имеющую произведенных аналогов в России технологию FTR (Flakes-to-Resine). Она позволяет добавлять до 35% вторичного сырья в первичное для создания гранулята пищевого назначения.

При выходе на проектную мощность завод будет выпускать 130 тыс. тонн гранулята в год, вовлекая в производственный цикл около 35 тыс. тонн переработанных ПЭТ-бутылок.

После запуска FTR «Сенеж» стал вторым (после завода по переработке пластмасс «Пларуса», входит в холдинг «Европласт») российским заводом, производящим пищевой гранулят из восстановленного сырья.

«Благодаря точной дозировке в расплаве, которую позволяет достичь FTR, мы получаем однородную гранулу. Она состоит из сплава сырья завода „Сенеж“ и восстановленного ПЭТ-флекса „Пларуса“, соответствуя высоким нормативным требованиям», — комментирует генеральный директор завода Максим Тюрин.

Под новую технологию на заводе были установлены машины компаний — мировых лидеров полимерной индустрии — швейцарской «BUHLER» и германской «EREMA».

«Технология FTR экологически ориентированная и относится к инновационным методам добавления вторичного ПЭТФ в производственный цикл. Она позволяет снизить удельные выбросы парниковых газов на тонну готовой продукции», — рассказывает Максим Тюрин.

Запуск новой технологии соответствует стратегии объединения предприятий «Европласт» в области устойчивого развития и на деле демонстрирует приверженность компании принципам экономики замкнутого цикла.

«Благодаря рециклинговой технологии FTR мы значительно увеличим объем выпуска гранулята с содержанием восстановленного сырья, а это значит — у производителей упаковки появится возможность повысить процент вторичных материалов в ней и сделать ее более экологичной. FTR поможет удовлетворить растущий спрос рынка на упаковку с применением переработанных материалов. Производители упаковки получат дополнительную возможность соответствовать экологическим трендам. Отмечу также, что согласно новой концепции расширенной ответственности производителей, ставка экосбора будет тем выше, чем менее экологичным является товар и его упаковка», — дополнил Максим Тюрин.

Увеличение мощностей «Сенежа» позволит создать дополнительные рабочие места.

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