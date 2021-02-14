Горняк22: Завод полимерных покрытий компании «Металл Профиль» открыт в Московской области • 14.02.2021 • ГОРНЯК22

ГОРНЯК22

Хорошие новости

Горняк22: Завод полимерных покрытий компании «Металл Профиль» открыт в Московской области

Фев 14, 2021
ГОРНЯК22 14.02.2021

Завод полимерных покрытий компании «Металл Профиль» открылся в Лобне. Открытие завода стало финальным этапом масштабного производственного процесса полного цикла производства металло-конструкций. Компания «Металл Профиль» входит в число лучших переработчиков стали в мире.

Проектная мощность предприятия составляет порядка шести тысяч тонн ежегодно. На нем работают около 1 200 человек. Средняя зарплата работников — семьдесят пять тысяч рублей.

Общий объем инвестиций в реализацию проекта составил около 1 млрд рублей. С открытием объекта в муниципалитете было создано 115 новых рабочих мест.

«Пять лет назад был задуман проект по импортозамещению. Мы построили цех по холодной прокатке стали, потом — цех по горячему оцинкованию и попеременному покрытию. Но краску все равно покупали. Сегодня этот этап закрывается, теперь мы сможем производить покрытие, которое требуется, и удовлетворить потребности клиентов, — рассказал глава компании Игорь Ходин.».

ГОРНЯК22 14.02.2021

ГОРНЯК22 14.02.2021

ГОРНЯК22 14.02.2021

Хорошие новости России

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