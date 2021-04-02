Горняк22: Завершился первый этап строительства Орской солнечной фотоэлектрической станции

В Оренбургской области завершился первый этап строительства Орской солнечной фотоэлектрической станции мощностью 25 МВт. Этот проект крупнейший не только для Оренбуржья, но и в масштабах России. Как сообщили 6 ноября в пресс-службе губернатора и правительства региона, планировка территории строительного городка выполнена на 80 гектарах площади будущей станции.

В настоящее время производится трамбовка и укатка поверхности площадки, устройство временных автодорог и подъездных путей. Ежедневно на площадке работает более 30 единиц специальной техники: шесть экскаваторов, шесть бульдозеров, 14 самосвалов, два автогрейдера и два виброкатка.

С момента начала работ перемещено уже порядка 180 тысяч кубометров грунта. Закончено строительство городка модульного типа для размещения персонала и штаба строительства. На следующем этапе генеральный подрядчик приступит к установке свай и несущих фотоэлементы металлоконструкций.

В общей сложности установят порядка 45 тысяч свай и 200 тысяч солнечных панелей отечественного производства. Рассредоточенные по периметру блочно-модульные установки будут преобразовывать постоянный ток в переменный и повышать напряжение до 10 киловольт. При передаче на подстанцию напряжение достигнет 110 киловольт.

Первая солнечная панель, символизирующая начало строительства солнечной фотоэлектрической станции мощностью 25 мегаватт в городе Орске, была торжественно установлена 6 сентября 2014 года. Присутствовавший на церемонии открытия глава региона Юрий Берг отметил, что Оренбургская область становится лидером по производству электричества из возобновляемых источников энергии — солнца и ветра. «Несмотря на то, что генерируемая таким способом энергия дороже, за этим — будущее», — считает губернатор. Планируется, что альтернативный объект энергетики в Орске заработает к концу 2015 года.

Напомним, строительство солнечной электростанции ведется в рамках соглашения между правительством Оренбургской области и компании «Оренбургская ТГК». Следуя его условиям, региональные власти осуществляли экспертную поддержку и содействовали в сокращении сроков оформления земельного участка под строительство станции. В дальнейшем помощь будет оказана при организации технологического подключения.

Следует отметить, что параллельно идут работы еще на одном объекте солнечной энергетики: в Переволоцком районе области ведется строительство фотоэлектростанции мощностью 5 МВт. Как сообщают в Министерстве экономического развития, промышленной политики и торговли области, на объекте готовятся к монтажу и рассчитывают запустить станцию в эксплуатацию уже в мае. Проект реализуется при участии компании «Хевел».

Всего же в рамках государственной программы «Энергоэффективность и развитие энергетики Оренбургской области на 2015 — 2020 годы» в регионе появится около полутора десятков фотоэлектростанций, которые обеспечат новыми рабочими местами 1000 человек.

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