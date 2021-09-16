ГОРНЯК22 17.09.2021
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Горняк22: Завершились все работы по реконструкции Рокского тоннеля!

Горняк22
15 часов Ago

Официальная церемония открытия Рокского тоннеля, реконструкция которого завершилась в октябре, состоится 5 ноября. В связи с этим движение по Транскавказской магистрали будет перекрыто с 10:30 до 13:00, сообщила»Интерфаксу» пресс-секретарь президента Южной Осетии Гана Яновская.

Рокский тоннель, который соединяет Южную Осетию с Россией, был построен в 1985 году. Его протяженность составляет 3660, тоннель расположен на высоте около 3000 метров над уровнем моря.

Через Рокский тоннель проходит Транскавказская автомагистраль (Транскам) — единственная дорога, связывающая Южную Осетию и Россию.

После 25-летней эксплуатации было принято решение о реконструкции тоннеля. Работы начались в декабре 2010 года. Согласно проекту, реконструкцию объекта должны были закончить в 2015 году. Строителям удалось завершить все работы на год раньше.

Неполучается вставить отличное видео, но его можно посмотреть здесь mir24.tv/video_news/11471091/11471051

Хорошие новости России

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