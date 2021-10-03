ГОРНЯК22 03.10.2021
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Горняк22: Завершены испытания нового лёгкого самолёта Сигма-7 со складным крылом

Горняк22
10 часов Ago

Дальность полёта Сигмы-7 1100 километров, объём топливного бака 75 литров. Крейсерская скорость на высоте 300 метров 220 километров в час, максимальная 250. Дистанция разбега 100 метров, пробега 75 метров. Стоит отдельно отметить продуманность конструкции и серьёзный подход к процессу разработки, производства и испытания Сигмы-7. его испытывали в ЦАГИ, ЛИИ им. Громова, готовятся сертифицировать в EASA

Подробная информация о новом российском лёгком самолёте Сигма-7 в 120 выпуске FlightTV

Сигма-7 задуман как домашний самолёт со складным крылом, который можно хранить где угодно. Обычный гараж для него — самое оно. Со сложенным крылом самолёт может ездить по автодорогам от места базирования до места взлёта, благодаря толкающей схеме расположения двигателя в автомобильном режиме винт прикрыт крылом и безопасен для окружающих. Также можно хорошо сэкономить место в ангаре. Выдвижной закрылок, что тоже редкость для самолётов такого класса, позволяет легко взлетать даже с небольших площадок. Лонжерон центроплана сделан из алюминия, остальные элементы из стеклоткани и углепластика.

ГОРНЯК22 03.10.2021

Помимо Сергея Игнатьева в проектировании самолёта участвовало ещё 29 сотрудников Научно-Инженерной компании, в том числе шестнадцать конструкторов, шесть инженеров бортовых систем, пять прочнистов и два специалиста по аэродинамике. У всех есть опыт в проектировании самолётов из большой авиации. Уже поступил заказ на три самолёта от частного авиационно-учебного центра Китайской народной республики. Научно-Инженерная компания ведёт переговоры по сертификации EASA для продажи Сигмы-7 как типового самолёта на европейском рынке.

ГОРНЯК22 03.10.2021

Хорошие новости России

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