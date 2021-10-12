Горняк22: Завершена сборка газогенератора нового двигателя для крупных отечественных авиалайнеров

Этот перспективный авиационный двигатель считается самым большим из всех, разработанных в последнее время в нашей стране. Сейчас в России собрали газогенератор для такого гигантского авиадвигателя ПД-35 (35 тонн — параметры тяги).

Об этом сообщает пресс-служба госкорпорации «Ростех».

Сейчас проходят стендовые испытания генератора для нового авиадвигателя. Как сообщил Александр Иноземцев, генеральный конструктор «ОДК-Авиадвигатель», предприятия, где занимаются созданием данного агрегата, проверка должна показать, насколько он работоспособен. Помимо этого, на испытаниях предполагают провести измерения, определить основные параметры компонентов и сравнить их с заявленными в техническом задании.

Конструкция газогенератора, который называют «сердцем двигателя», включает в себя камеру сгорания, компрессор и турбину. Его элементы рассчитаны на работу в условиях высокого давления.

По завершении работ над авиационным двигателем ПД-35 его собираются устанавливать на широкофюзеляжные пассажирские самолеты, предназначенные для перелетов на дальние расстояния. Его созданием Объединенная двигателестроительная корпорация, входящая в структуру «Ростеха», занимается с 2017 года.

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