Горняк22: Запуск уникального мегапроекта в Охотском море озолотит РФ

Россия обладает уникальной возможностью стать ведущим в мире производителем топлива на основе водорода.

Ни для кого не секрет, что энергетика будущего будет строиться на водороде. Именно к этому стремятся ведущие страны Евросоюза, обеспокоенные ухудшением состояния окружающей среды. Однако сегодня существует проблема, которая не позволяет перевести автомобили, самолеты и промышленные предприятия на водород. Заключается она в дороговизне производства такого вида ресурса, а точнее в больших затратах электроэнергии.

И вот тут самое время вспомнить об уникальном мегапроекте приливной электростанции (ПЭС) в Охотском море. О возможности ее строительства в Пенжинской губе говорили еще 100 лет назад, однако по причине дороговизны от этой идеи отказались. По самой скромной оценке, стоимость работ по возведению такого объекта составляет 60 млрд долларов, что и для современной России является огромными деньгами. Тем не менее в перспективе такое сооружение не только полностью окупится, но и будет ежегодно приносить в казну РФ десятки миллиардов долларов.

Огромное значение в данной ситуации играет место постройки. Целесообразность возведения ПЭС в Пенжинской губе объясняется тем, что именно там, у самого основания Камчатки, наблюдаются самые большие приливы. Нередко вода поднимается на 13 метров, и каждые сутки там перемещается до 500 кубических километров воды. Строительство в таком месте дамбы с турбиной позволит вырабатывать электроэнергию в количестве 100 ГВт/час – это в пять раз больше, чем производит самая мощная в мире АЭС.

Эта энергия, отличающаяся экологичностью и дешевизной, отлично подойдет для производства водорода. Дело за малым, построить ПЭС и завод по извлечению топлива из воды, а также наладить поставки за рубеж. Если такой мегапроект все же будет реализован, Россия станет ведущим в мире производителем одного из самых востребованных ресурсов.

Хорошие новости России