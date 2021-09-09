Горняк22: Запущена новая производственная линию кондитерской фабрики «Слада» в Тюменской области

Сегодня запущена новая линия компании «Слада» в Ишиме. Инвестиции в проект составили 290 млн рублей. Для запуска линии создано 100 новых рабочих мест. Площадь нового производства 18 тыс. кв. м, её потенциал позволит увеличить в пять раз объёмы производства.

Сейчас на старом заводе выпускается 1,5 тыс. тонн, а на новой площадке запланировано от 5 до 10 тыс. тонн продукции в месяц. В результате реализации инвестиционного проекта вырастет объём производства. Продукция компании востребована не только на внутреннем рынке, но будет поставляться на экспорт.

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