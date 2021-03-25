Горняк22: Запущена крупнейшая в РФ нефтегазодобывающая платформа «Беркут»

В Охотском море запущена в эксплуатацию крупнейшая в России нефтегазодобывающая платформа «Беркут». Сигнал о запуске дал по видеосвязи президент из Кремля.

Освоение Сахалина, его природных ресурсов и шельфа имеет для России общегосударственное значение, подчеркнул Владимир Путин. «Благодаря таким проектам, как платформа «Беркут», мы можем задействовать богатейшие, но малодоступные месторождения, создавать новые производства и рабочие места, в целом укреплять социально- экономическое развитие Дальнего Востока», — заявил он и напомнил, что задача — выйти на годовой объем добычи 4,5 млн тонн нефти.

«Платформа «Беркут» — это сложнейшее инженерно-техническое сооружение, где применяются уникальные конструкторские решения», — отметил глава государства. При строительстве и эксплуатации соблюдаются самые жесткие требования по защите окружающей среды, продолжил он. «Я знаю, что вы много внимания уделили вопросам защиты экологии. Мы знаем, насколько хрупка природа, особенно в таких регионах. Многое было сделано для того, чтобы не возникало никаких проблем в этом смысле. Надеюсь, что так оно и будет. Самые жесткие экологические требования были предъявлены к этой работе и все они были соблюдены. Это тоже отдельное достижение», — оценил Путин.

Глава государства пожелал успехов в дальнейшем сотрудничестве компаний «Роснефть» и «Эксен Мобил». «Знаю, что у вас большие совместные планы, в том числе по освоению новых месторождений, строительству мощностей по производству сжиженного природного газа», — сказал он.

Все работы по транспортировке и установке проведены без инцидентов, доложил глава «Роснефти» Игорь Сечин. «Все операции по стыковке на «Беркуте» выполнены в соответствии с требованиями безопасности», — добавил он.

Промышленная нефть на платформе будет добыта уже в декабре этого года, сообщил Сечин. Здесь установлена самая мощная в мире буровая установка «Ястреб». «Беркут» выдерживает землетрясение силой 9 баллов, волну до 18 метров и температуру до минус 44 градусов без потери работоспособности. Работа платформы обеспечивается автономной системой энергоснабжения.

Выгода от проекта для всех участников очевидна, в частности, доля «Эксон Мобил» от прибыльной продукции — 30%, обратил внимание глава «Роснефти».

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