Горняк22: "Уралвагонзавод" получил самую престижную международную премию • 12.02.2021 • ГОРНЯК22

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Горняк22: «Уралвагонзавод» получил самую престижную международную премию

Фев 11, 2021
ГОРНЯК22 12.02.2021

Российская корпорация «Уралвагонзавод» (УВЗ), а также научно-производственное предприятие «Прикладные перспективные технологии — АпАТэК» получили самую престижную международную премию JEC Awards за достижения в области композиционных технологий, материалов и конструкций.

Церемония награждения прошла в Париже в рамках крупнейшей выставки композитов JEC Show.

«Уралвагонзавод» стал обладателем премии в номинации «Железнодорожный транспорт» за свой конкурсный проект «Кузов из композиционных материалов вагона-хоппера, изготовленный методом вакуумной инфузии», реализованный совместными усилиями с предприятием «АпАТэК» и голландской компанией Lightweight Structures B. V.

Издание отмечает, что премия JEC Awards — это своего рода аналог «Оскара» в области композитного производства. Компания JEC Group является крупнейшей в европейской композитной индустрии по созданию инновационных разработок в данной области и включает около 1,8 тысяч предприятий по всему миру. Премия композитов номер 1 в мире JEC Awards в рамках международной парижской выставки вручается с 1998 года.

Сообщается, что в этом году во французской столице более 1,2 тысяч фирм-участников продемонстрировали современные и перспективные композиционные материалы и технологии для всех отраслей промышленности, а также представили новейшие области применения композитов. Мероприятие посетили около 28 тысяч человек.

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