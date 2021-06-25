Горняк22: Уникальная разработка ГАЗ 23107 «Соболь» на полноприводном гусеничном шасси

Уникальный проект от автомобильного завода «РУСКОМТРАНС», автовышка, высотой подъема до 14 метров на отечественном шасси «Соболь», оборудованный гусеничными треками. Полный привод обеспечивает прохождение сложных участков, проще говоря проект для проведения работ в условиях полного отсутствия дорог.

Телескопический автогидроподъемник АГП-14Т Sobol tracks motion оборудованный съемными гусеницами, предназначен для выполнения работ на высоте до 14 метров в условиях бездорожья, на труднодоступных участках и незаменим в энергетической отрасли.

Также автомобиль может передвигаться по дорогам общего пользования со скоростью 65 км/ч, не повреждая дорожное покрытие. Главными отличительными особенностями этого подъемника являются: полноприводное шасси, а также съемные гусеницы, что делает автогидроподъемник вездеходным.

Полные технические хавактеристики может предостаивть завод «РУСКОМТРАНС»

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