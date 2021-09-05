ГОРНЯК22 05.09.2021
Хорошие новости

Горняк22: Ученые ЯГТУ предложили технологию переработки пластиковых ПЭТ бутылок в нить для 3D-печати

Горняк22
9 часов Ago

Разработка ученых имеет и огромное экологическое значение, поскольку более половины бытовых отходов приходится именно на пластик и большая его часть может быть многократно переработана, а, также, использована для модификации материалов.

Изделия, напечатанные с помощью такой нити, обладают отличными механическими характеристиками и практически не отличаются от объектов, произведенных из широко распространенного пластика PETG. Однако, материал, разработанный в Ярославском политехе, существенно дешевле в производстве.

По словам разработчиков, сейчас идут широкие исследования нового материала, и специалисты работают над совершенствованием технологии. Переработка требует современного высокотехнологичного оборудования, поэтому для исследований свойств и процессов переработки полимеров разработчики используют ресурсы специализированной лаборатории, открытой в вузе.

ГОРНЯК22 05.09.2021

Авторами технологии стали руководитель лаборатории инновационных термопластичных материалов ЯГТУ Валерий Власов и доцент кафедры «Профессиональное обучение» Александр Исаев. Процесс заключается в их термообработке и размалывании в порошок, который затем перерабатывается на экструзионной линии в нить для трехмерной печати. Оснащение нового участка позволяет отрабатывать технологии переработки и внедрения в производство новых термопластичных композиционных материалов (ТКМ), в том числе и разрабатываемых в ЯГТУ биоразлагаемых полимерных материалов и получать уникальные сверхпрочные или термоустойчивые материалы и перспективные нанокомпозиты.

ГОРНЯК22 05.09.2021

Полученный с помощью новой технологии филамент для 3D-принтеров планируется использовать для изготовления узлов, деталей, макетов и прототипов в рамках проектной деятельности студентов ЯГТУ и его партнеров.

Хорошие новости России

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