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Горняк22: «УАЗ» представил две новые версии «Патриота»

Мар 20, 2021
ГОРНЯК22 20.03.2021

Ульяновский автозавод расширяет модельный ряд UAZ Patriot и представляет две новые спец версии с бензиновым двигателем: UnLimited и Expedition.

Комплектация Expedition представлена в цвете Rushmore Metallic (серо-коричневый металлик). Машина оснащена радиостанцией гражданского диапазона с выносной антенной и экспедиционным багажником на крыше. В задней части автомобиля предусмотрена лестница для доступа к экспедиционному багажнику. Автомобиль также получил легкосплавные колесные диски R16 с отделкой чернением.

ГОРНЯК22 20.03.2021

Вариант UnLimited представлен в цвете «Quartz Metallic» (темно-серый металлик). Эту спец версию отличают навесные элементы кузова и спойлер с повторителем стоп-сигнала, окрашенные в цвет кузова. Модификация дополнена опцией «Зимний пакет», в состав которой входят электро подогрев лобового стекла, подогрев задних сидений, дополнительный отопитель салона и аккумулятор повышенной емкости.

ГОРНЯК22 20.03.2021

Стоимость UAZ Patriot Expedition составляет 679950 рублей, цена UAZ Patriot UnLimited составляет 699950 рублей.

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