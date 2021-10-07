ГОРНЯК22 07.10.2021
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Горняк22: Ввод жилья в России в январе-августе 2021 года вырос на 29,5%

Горняк22
11 часов Ago

Ввод жилья в России в январе-августе 2021 года составил 52,3 миллиона квадратных метров, что на 29,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года, говорится в отчете Росстата.

Как указывается в нем, в августе сдано 8,4 миллиона «квадратов», что на 26,4% больше результатов августа прошлого года.

По данным ведомства, в августе 2021 года возведено 910 многоквартирных домов. Населением построено 36,5 тысячи жилых домов. Всего построено 106,8 тысячи новых квартир. В январе-августе возведено 5 тысяч многоквартирных домов. Населением построено 219,2 тысячи жилых домов. Всего построено 663,6 тысячи новых квартир.

Общая площадь жилых помещений в построенных индивидуальными застройщиками жилых домах составила 29,2 миллиона квадратных метров, или 55,7% от общего объема жилья, введенного в январе-августе 2021 года, добавляется в отчете Росстата.

Хорошие новости России

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