ГОРНЯК22 20.11.2021
Хорошие новости

Горняк22: Ввод жилья на территории Российской Федерации в январе — октябре 2021 года увеличился на 30,3%

Горняк22
5 часов Ago

Ввод жилья на территории Российской Федерации в январе — октябре 2021 года увеличился на 30,3% — до более 72,5 млн кв. м. Это следует из статистики, опубликованной на официальном сайте Росстата в среду.

Лидерами по объему введенного жилья за январь — октябрь 2021 года стали Московская область (более 8,3 млн кв. м), Москва (более 5,9 млн кв. м) и Краснодарский край (более 4,8 млн кв. м).

Только в октябре 2021 года в России введено 9,8 млн кв. м жилья, что на 33,2% превышает показатель аналогичного месяца 2020 года.

Из общего объема введенного в России жилья в январе — октябре население построило 40,8 млн кв. м, это на 40,1% больше показателя за аналогичный период прошлого года.

Хорошие новости России

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