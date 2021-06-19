Горняк22: Войска ВКО приступили к комплексным испытаниям ракеты «Ангара-А5»

Специалисты войск Воздушно-космической обороны России приступили к комплексным испытаниям ракеты-носителя тяжелого класса «Ангара-А5» на космодроме Плесецк в Архангельской области, сообщил командующий войсками ВКО.

Об этом он доложил в среду главе Минобороны России, который в ходе рабочей поездки на космодром ознакомился с ходом подготовки объектов космического ракетного комплекса к работе с «Ангарой-А5», а также проверил готовность объектов социальной инфраструктуры северного космодрома.

Головко заявил, что «подготовка к первому пуску идет по графику, он запланирован на конец декабря».

Два железнодорожных состава с компонентами первой ракеты-носителя тяжелого класса «Ангара-А5» прибыли на космодром в конце июля.

Ввод «Ангары» в эксплуатацию должен позволить России, не загрязняя атмосферу Земли, выводить на орбиту спутники всех типов со своей территории, обеспечивая стране независимый гарантированный доступ

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