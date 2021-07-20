ГОРНЯК22 20.07.2021
Хорошие новости

Горняк22: Военные инженеры проводят испытания робота-сапера в реальных условиях

Горняк22
11 часов Ago

Военные инженеры ЮВО проводят испытания робототехнического комплекса разминирования «Уран-6» в ходе проведения сплошной очистки сельскохозяйственных угодий и лесных массивов на территории Чеченской Республики.

За 10 дней «железный сапер» смог очистить от взрывоопасных предметов (ВОП) 40 000 квадратных метров территории, уничтожив при этом более 20 кг боезапасов.Пока робот-сапер «Уран-6» работает без поломок и сбоев.

ГОРНЯК22 20.07.2021

«Уже сейчас мы видим высочайшую эффективность данного робототехнического комплекса при проведении сплошной очистки местности. Особенно он необходим на полях, где произрастает мелкий кустарник», — отметил командир батальона разминирования Анатолий Сысоев. Робототехнический комплекс разминирования «Уран-6» представляет собой самоходный радиоуправляемый минный трал. В зависимости от выполняемых задач может быть установлено 5 различных тральных устройств.

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