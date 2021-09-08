Горняк22: Владимир Путин выступает на заседании саммита форума АТЭС

Текущая ситуация в мировой экономике и перспективы сотрудничества России со странами Азиатско-Тихоокеанского региона — эти темы поднял Владимир Путин в своём выступлении на деловом саммите АТЭС в Пекине. По словам президента, один из крупнейших партнеров России — Китай.

Россия участвует в форуме экономик стран Азиатско-Тихоокеанского региона с 2003 года. Эти государства обладают значительными финансовыми и инвестиционными ресурсами, вышли на передовые позиции в инновационном секторе. XXI век уже называют тихоокеанским веком. А значит, пришло время углубленного сотрудничества. С этого Владимир Путин начал свое выступление на деловом саммите АТЭС.

«Сегодня торговля со странами АТР составляет более четверти всего российского товарооборота. В перспективе мы планируем увеличить эту долю до 40%. И предпринимаем конкретные шаги по расширению географии нашего экспорта. Повышению доли несырьевых и высокотехнологичных товаров», — заявил Владимир Путин.

В качестве примера успешной интеграции Владимир Путин привел Евразийский экономический союз России, Белоруссии, Казахстана и Армении, который начнет работать с 1 января 2015 года. Причем, создан он в соответствии со всеми нормами ВТО. Речь о зоне свободной торговли идет уже и на Азиатско-Тихоокеанском пространстве. Особые усилия в этом направлении предпринимает Китай, председательствующий сейчас в АТЭС. Президент России убежден, такой уровень сотрудничества для всех — только благо. Но при этом необходимо учитывать особенности стран сообщества. Ситуация в мировой экономике непростая. В этих условиях Россия имеет неоспоримые конкурентные преимущества.

«Россия сохраняет макроэкономическую стабильность. И мы считаем это одним из наших достижений. Будем этим дорожить и в будущем. Будем проводить сбалансированную, аккуратную бюджетную политику. Наращивания госдолга не будет. Планируем удерживать его на безопасном контролируемом уровне — менее 15% ВВП. Важно, что наши базовые показатели по золотовалютным резервам, платежному балансу остаются на хорошем уровне. Это позволяет нам контролировать ситуацию без дополнительных экстраординарных мер», — отметил Владимир Путин.

Один из крупнейших партнеров России, как на региональном, так и на межгосударственном уровне — Китай. Страны вплотную подошли к расчетам, в том числе за энергоносители, в юанях и рублях. Это существенно укрепит двусторонние связи и способно серьезно повлиять на мировые энергетические и финансовые рынки. Все предпосылки для этого есть, убежден Владимир Путин.

«Рубль является фактически свободно-конвертируемой валютой. Я уже сказал о том, что мы не собираемся ограничивать движение капитала. У нас сегодня наблюдаются спекулятивные прыжки курса, но я думаю, что в ближайшее время это прекратится. Я имею в виду и те действия, которые Центробанк предпринимает в ответ на действия спекулянтов. И должен сказать, что вот эти события на валютном рынке, которые мы сейчас видим в России, она абсолютно не связаны с фундаментальными экономическими причинами и факторами. Все это придет в соответствующее равновесие. Это носит конъюнктурный сегодняшний характер», — подчеркнул Путин.

Вместо запланированных семи минут, разговор в режиме диалога продолжался почти полчаса. Вопросы самые разные и неожиданные. Например, насколько безопасно для китайских бизнесменов ходить по улицам в России.

«Сегодня день работников внутренних дел РФ. Так что вы очень вовремя спросили. Давайте их все вместе поздравим. И пусть они знают, что даже здесь, на саммите АТЭС, мы думаем о качестве их работы. И надеемся на то, что они будут работать еще лучше», — заявил российский президент.

Те же, кто не боится приезжать в Россию, уже давно знают: работа в нашей стране — это новые возможности и готовы делиться опытом.

«Как можно использовать успешный опыт успешных китайских проектов в России для стимулирования привлечения новых китайских инвесторов?» – поинтересовался китайский предприниматель.

«А вот если вы будете на таких форумах рассказывать, как вы успешны в России, это подвигнет других наших партнеров и наших друзей к входу на российский рынок и организацию работы. То, что вы сейчас сказали, это уже прекрасная реклама работы на российском рынке. Я вас с удовольствием обнял и расцеловал бы. Спасибо большое», — поблагодарил Владимир Путин.

Президент подчеркнул, что создание инвестиционных проектов в России — это возможность уверенно выходить на рынки третьих стран. А значит, такое сотрудничество выгодно для всех. Об этом Владимир Путин в частности говорил в понедельник на встрече с президентом Индонезии. На полях саммита у главы российского государства запланирован еще целый ряд двусторонних встреч.

Алексей Платонов. «ТВ Центр».

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