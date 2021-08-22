ГОРНЯК22 22.08.2021
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Горняк22: В Ульяновской области запустили первую очередь завода гофроупаковки

Горняк22
12 часов Ago

20 августа в Заволжском районе Ульяновска открыта первая очередь завода гофроупаковки АО «Архбум». Номенклатура выпускаемой продукции представлена гофрокартоном и четырехклапанными коробам.

Предприятие расположилось на месте реконструированных корпусов бывшего завода «Электромаш» в Заволжском районе Ульяновска. При выходе на полную мощность завод будет выпускать более 190 миллионов м2 продукции в год.

Общий объём капиталовложений инвестора в организацию производства на территории Ульяновской области составит 4,7 миллиарда рублей, для ульяновцев будет создано 300 новых рабочих мест с достойной оплатой труда. В настоящее время завод уже выпускает тестовые партии продукции.

ГОРНЯК22 22.08.2021

В 2021 году завод выйдет на производство 5 миллионов м2 гофрокартона.

Принято решение о начале строительства второй и третьей очередей. Они будут включать дополнительные складские терминалы для сырья и готовой продукции, совокупно более 20 тысяч м², а также новое оборудование — четыре линии конвертинга, префидеры и паллетайзеры для всех линий, транспортную систему, дополнительный гофропресс для производства семислойного гофрокартона.

К 2025 году на заводе планируется выпускать 15 миллионов м2 продукции в месяц. Это даст дополнительные рабочие места и налоговые поступления, которые будут обеспечивать комфортную жизнь жителям региона.

ГОРНЯК22 22.08.2021

ГОРНЯК22 22.08.2021

Хорошие новости России

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