Горняк22: В Ульяновской области начал работу завод по производству сухих строительных смесей

Горняк22: В Ульяновской области начал работу завод по производству сухих строительных смесей24.04.2021
На новом предприятии будут изготавливаться сухие строительные смеси: от бытовых для ремонта жилья до высокотехнологичных материалов.
Мощность первой очереди завода, в строительство которого инвестировано 750 млн рублей, составляет 16 тысяч тонн продукции в месяц. В будущем показатель может быть увеличен до 30 тысяч тонн. В настоящее время на предприятии трудятся порядка 40 сотрудников, практически все они — жители Сенгилеевского района.
Большое внимание уделено вопросам экологичности производства: 25-30% от общих инвестиций в проект составили вложения в современные системы фильтрации и соответствующее оборудование.
Общее количество рабочих мест — 100. Сейчас на заводе трудятся 25 человек и 35 человек — в торговом представительстве компании в Ульяновске. Количество сотрудников будет увеличиваться.
Завод станет частью районного кластера строительных материалов, так как здесь уже работают два ГОКа, завод силикатного кирпича, меловые заводы, цемзавод, есть предприятия по производству строительных смесей.