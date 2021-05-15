Горняк22: В Ульяновске запущено производство композитных материалов нового поколения

В Ульяновске состоялось открытие нового производственно-лабораторного и административно-бытового корпусов Всероссийского научно-исследовательского института авиационных материалов (ВИАМ).

Предприятие будет выпускать полимерные композиционные материалы нового поколения для авиационной и других отраслей промышленности.

Объём инвестиций составил более 500 млн рублей.

На первом этапе на производстве будут работать до 30 человек. В будущем число высококвалифицированных специалистов будет увеличено в два раза.

Ульяновский научно-технологический центр ВИАМ — одно из ведущих предприятий региона, занимающееся разработкой инновационных технологий и производством продукции для авиационной и других отраслей промышленности. Центр занят в проектах Ан-124-100 «Руслан», Ил-114-300, МС-21, изготавливал покрытия для транспортного самолёта Ил-76МД-90А, который выпускается заводом «Авиастар-СП». Сегодня ВИАМ — крупный научный центр, оснащенный по последнему слову техники. Предприятие активно сотрудничает с вузами региона по подготовке кадров. В частности, для работы в местном филиале специалистов готовит Ульяновский государственный технический университет.

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