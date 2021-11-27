ГОРНЯК22 27.11.2021
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Горняк22: В Удмуртии с начала 2021 года открыто более 40 новых животноводческих объектов

Горняк22
12 часов Ago

В Удмуртии на этой неделе состоялось открытие сразу трех животноводческих ферм. Самый крупный из них — новый современный молочный комплекс, рассчитанный на содержание 864 голов крупного рогатого скота — официально запустили в работу 25 ноября в Колхозе (СХПК) в им. Мичурина Вавожского района.

В обновление вложено порядка 400 млн рублей инвестиций — современный молочный комплекс на 864 голов в СХПК им. Мичурина «вырос» в чистом поле. Он состоит из двух корпусов — коровника на 600 голов дойного стада и родильного отделения на 264 голов, соединенные между собой переходящей галереей.

Оборудован комплекс доильной установкой «Елочка» 2×12, а всегда находиться под контролем животные будут благодаря внедренной цифровой системе управления молочным стадом DataFlow II. Это значит, животноводы хозяйства в режиме реального времени будут получать от IT-помощника все оперативные данные по надоям и состоянию здоровья коров.

Система сама будет заносить историю каждой коровы в базу данных, формировать графики и зоотехнические отчеты, проводить диагностику мастита, выявлять кетоз, предупреждать ацидоз и т. д.

Комплекс запущен в работу в конце октября и на сегодня он уже практически заполнен — обживают свои новые «апартаменты» 670 животных, поделился главный зоотехник СХПК им. Мичурина Александр Бахтьяров. В том числе и 291 «иностранка», привезенная из Венгрии в этом году. Это чистокровные голштины, имеющие высокую молочную продуктивность — их потенциал оценивается до 14 тыс. кг молока в год. И эти животные уже начинают работать на «большое молоко» в хозяйстве — начался массовый отел.

В целом на новом комплексе мичуринцы планируют получать более 10 тыс. кг молока на корову в год. Все стадо в 670 голов сейчас обслуживают всего три оператора машинного доения.О дальнейших планах на расширение производства рассказал председатель Владимир Капеев. По его словам, на этом объекте в 2023 года продолжится второй этап строительства, он включит еще один коровник на 600 голов и второй доильный блок. Для доения коров будет установлено более прогрессивное молочное оборудование — платформа «Карусель». «Елочка» же будет «обслуживать» только новотельных и проблемных коров.

В этот же день в другом районе республики — Можгинском — состоялся запуск в работу нового крупного телятника на 500 голов.

Этот объект ввели в ООО «Родина», благодаря чему здесь телят с первых же дней их рождения будут растить по новой технологии — холодным методом на глубокой соломенной подстилке. А для кормления приобретена специальная установка с функцией подогрева и пастеризации молока.В понедельник, 22 ноября, открытие новой молочно-товарной фермы на 300 голов отметили также в семейном фермерском хозяйстве Тунзалы и Исмета Мусаевых Красногорского района. С ее открытием в дер. Гаинцы появится до десяти новых рабочих мест.

Эти новоселья — не последние в АПК Удмуртии в этом году. К официальному вводу готовятся еще несколько современных животноводческих объектов, построенных сельхозпредприятиями с нуля. Всего же на сегодня в Удмуртии с начала 2021 года уже вступил в строй 41 новый объект.

Хорошие новости России

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