ГОРНЯК22 10.09.2021
Хорошие новости

Горняк22: В Воронежской области открылся семенной завод «Танаис»

Горняк22
8 часов Ago

7 сентября состоялась церемония открытия семенного завода «Танаис» французской компании Lidea — резидента ТОСЭР «Павловск».

Завод в Павловске — это комплекс на территории более 100 га, где будет осуществляться исследовательская, селекционная и производственная деятельность.

В строительство крупнейшего семенного завода в Павловском районе компания инвестировала более 2,713 млрд рублей. До конца 2026 года планируется реализовать вторую очередь строительства с удвоением мощностей и инвестировать еще порядка 1,2 млрд рублей.

Проектная мощность нового завода — 1 млн посевных единиц в год. Запуск предприятия позволит создать более 120 высококвалифицированных рабочих мест на селе.

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