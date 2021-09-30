Горняк22: В Волгоградской области запущен завод глубокой переработке зерна

Компания «Нью Био» запустила в Алексеевском районе Волгоградской области крупный завод по глубокой переработке кукурузы.

Строительство завода было начато в 2016 году. К 2020 году строительство было завершено и начаты пуско-наладочные работы. На 25 февраля 2020 года на заводе создано 158 рабочих мест.

Ввод завода в эксплуатацию произведён в 3 квартале 2020 года. В связи с пандемией информация об официальном открытии завода отсутствует.

В 2021 году достигнута производственная мощность по переработке кукурузы 145 000 тонн в год, с возможностью дальнейшего увеличения объемов выпускаемой продукции.

Общий объём инвестиций в проект составил 12,8 млрд рублей.

Перерабатывающие мощности комплекса составят 160 тыс. тонн кукурузы в год. Предприятие будет перерабатывать 50% выращенного в Волгоградской области зерна кукурузы и производить мальтодекстрины (углеводы, которые используются в пищевой промышленности, фармацевтике и косметологии), крахмал и компоненты кормов. До половины объёма продукции будет поставляться на экспорт.

За четыре года на промплощадке были возведены производственные корпуса, объекты инфраструктуры, в частности, автодорога в обход хутора Шарашенского и два общежития на 106 квартир, обеспечено энергоснабжение промышленного предприятия за счет строительства и ввода в эксплуатацию электрической подстанции ПС 110/10кВ, смонтированы инженерные системы и технологическое оборудование.

При выходе на производственнуд мощность завод будет перерабатывать около 160 тысяч тонн сырья, что составляет почти 50% от выращиваемого в регионе за сезон объёма кукурузы.

— Чтобы разделить её на составляющие, происходит на замачивании размягчение, отделяются легко волокно и зародыш. Первым отделяется зародыш на мультициклонных установках — идёт сушильное отделение. Потом — волокно, оно абсолютно прозрачное: весь крахмал, глютен мы отмыли. Потом идёт крахмально-глютеновая суспензия. Она разделяется на крахмал и на глютен, отмывается, потом крахмал идёт на гидролиз. Это химия, седьмой класс: при высокой температуре идёт преобразование молекулы крахмала в декстрины и сахара. Далее делаем глюкозный сироп, очищаем его на станциях деминерализации, где у нас идёт очищение на уровне положительно и отрицательно заряженных ионов, фильтрация через уголь и фильтрация через кизельгур. То есть мы будем получать патоку цвета дистиллированной воды, абсолютно прозрачную. Потом будем высушивать, — рассказала начальник лаборатории завода Елена Гегешко.

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