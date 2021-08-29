Горняк22: В Тульской области открыто новое производство азотных удобрений

На предприятии минерально-химической компании «ЕвроХим» в городе Новомосковск Тульской области НАК «Азот» состоялся запуск новой установки производства жидких азотных удобрений КАС-32.

Стоимость работ по ее установке составила почти 700 миллионов рублей.

Мощность новой установки составляет 423 тысячи тонн в год. Данная производительность позволит полностью закрыть старое морально устаревшее производство карбамидо-аммиачной смеси. Основным экологическим преимуществом новой установки КАС, отмечают в компании, является отсутствие прямых загрязненных стоков в канализацию и обеспечение их последующей переработки на отдельных установках. Количество сбросов аммоний- и нитрат-ионов в канализационную сеть по сравнению со старой установкой КАС снизится на 90%.

Карбамидо-аммиачная смесь (КАС) — азотное удобрение, которое содержит три формы азота — нитратный, аммонийный и амидный. Удобрение КАС-32 ввиду своей высокой технологичности и равномерного внесения в почву обеспечивает пролонгированное питание растений азотом. Жидкие азотные удобрения применяются в сельском хозяйстве для основного, предпосевного внесения и в подкормку под различные сельскохозяйственные культуры на всех типах почв.

Новая установка открыта в рамках подписанного в 2021 году на Петербургском международном экономическом форуме соглашения, предполагающего реализацию инвестиционных проектов по внедрению наилучших доступных технологий и созданию новых производств на расположенных в Тульской области предприятиях «ЕвроХима». Общий объём инвестиций в рамках соглашения составит около 17 млрд рублей.

Хорошие новости России