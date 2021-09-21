Горняк22: В Тульской области начали строительство нового завода по производству ванадия

16 сентября в ОЭЗ «Узловая» состоялась церемония закладки первого камня в строительство нового завода. Запуск производства намечен на 2025 год.

В создание завода компания инвестирует около 228 млн долларов. Будет создано как минимум 500 новых высокотехнологичных рабочих мест. Еще порядка 150 рабочих мест будет создано для аутсорсинговых услуг. Завод даст мощный импульс для развития смежных производств, а главное — позволит уйти от переработки сырья на сторонних предприятиях и снизить себестоимость производства.

Запуск нового производства позволит увеличить производство чистого ванадия на предприятиях «ЕВРАЗа» в Тульской области с 7 тыс. тонн до 17 тыс. тонн в год. Строительство нового завода позволит локализовать производство ванадия внутри страны и увеличит долю «ЕВРАЗа» в мировом производстве ванадия до 14%.

Ванадий применяется в металлургии как легирующая добавка для получения жаропрочных, износоустойчивых, коррозионно-стойких сплавов. Он широко используется в атомной энергетике, черной металлургии, авиационной и космической отраслях, в изготовлении электронных устройств. Ванадий незаменим при производстве аккумуляторов и магнитов, химических пигментов для текстильной, стекольной и лакокрасочной промышленности.

С каждым годом потребление ванадия в мире растет. «ЕВРАЗ» — лидер по производству ванадия в России и вторая по производительности компания в мире с наиболее эффективной технологией и минимальной себестоимостью.

Сейчас часть сырья перерабатывается на предприятии «ЕВРАЗ-Ванадий-Тула», а часть отправляют на переработку на другие предприятия, что приводит к удорожанию продукции. Чтобы повысить эффективность производства, «ЕВРАЗ» принял решение о строительстве нового завода на территории особой экономической зоны «Узловая».

Новый объект получит доступ к энергоресурсам, автомобильной и железнодорожной инфраструктуре. Производственные потоки будут синхронизированы с уже имеющимся производством на «ЕВРАЗ-Ванадий-Тула».

Недавно «ЕВРАЗ» опубликовал свою стратегию по экологическому развитию до 2030 года. На новом заводе учтены все новейшие экологические практики. Будут внедрены технологии замкнутого цикла использования воды. Это обеспечит нулевой сброс производственных сточных вод. А технология мокрого помола и современное пылегазоочистное оборудование минимизируют выбросы в атмосферу, — пояснил вице-президент компании ЕВРАЗ, руководитель дивизиона «Ванадий» Александр Эренбург.

Попутная продукция, образующаяся после извлечения ванадия, будет использована в смежных отраслях, в том числе при производстве стройматериалов, и, таким образом, на предприятии не будет твердых отходов.

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