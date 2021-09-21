ГОРНЯК22 21.09.2021
Хорошие новости

Горняк22: В Тульской области дан старт строительству завода электротехнического оборудования

Горняк22
8 часов Ago

16 сентября в ОЭЗ «Узловая» состоялась церемония закладки первого камня в строительство завода. Компания «АВВ-энерго Электросети» совсем недавно получила статус резидента особой экономической зоны (ОЭЗ) «Узловая» и уже приступает к строительству своего предприятия. Это производство будет работать в партнерстве с ведущими мировыми компаниями. Объем инвестиций составит более 2,3 млрд рублей. На предприятии будет создано около 200 новых рабочих мест.

ГОРНЯК22 21.09.2021

— Вместе с нашим стратегическим партнером HITACHI-ABB мы даем старт строительству современного технологичного завода по производству электротехнического оборудования, — сказал учредитель «АВВ-энерго Электросети» Андрей Демидов. — Мы будем выпускать оборудование напряжением 0,4−750 киловольт, это разного рода автоматика, релейная защита и проч. — всё то, что нужно широкому кругу потребителей, начиная от дохозяйств и заканчивая крупными промпредприятиями. И не сомневаюсь, что наша продукция по качеству будет сравнима с продукцией лидеров мирового рынка. Благодарю руководство области за создание хорошего инвестклимата в регионе для развития бизнеса.

Строительство нового завода будет реализовано в два этапа:

IV квартал 2021 года — 2022/2023 гг. — строительство цеха по сборке электрооборудоания,

2022−2023 гг. — строительство цеха горячего цинкования и цеха металлоконструкций.

Предприятие будет ежегодно производить более ста единиц высокотехнологичных распределительных устройств различного назначения с применением инновационных технологий, высочайшей технической надежности и безопасности.

Хорошие новости России

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