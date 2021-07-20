ГОРНЯК22 20.07.2021
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Горняк22: В Тверской области открыт завод «Белый камень» по обработке мрамора, травертина и известняка

Горняк22
11 часов Ago

15 июля 2021 года в Зубцовском районе Тверской области, на территории индустриального парка «Корчмидово», состоялось торжественное открытие завода ООО «Белый Камень» (Pietra Bianca) — нового проекта компании «Артишок», одной из ведущих компаний региона по обработке камня, работающей на рынке камнеобработки с 1998 года. Новый завод — совместное российско-итальянское камнеобрабатывающее предприятие площадью 7000 м², оснащенное новым итальянским оборудованием для выпуска каменных крупноразмерных плит-полуфабрикатов. Объем инвестиций составил 733 млн рублей инвестиций. Создано 90 рабочих мест.

Рынок сбыта каменной продукции — регионы России, а для налаживания экспорта компания планирует участие в зарубежных выставках. В дальнейшем компания планирует строительство второй очереди завода. Предполагаемый объем инвестиций — 1 млрд рублей, будет создано 200 дополнительных новых рабочих мест.

ГОРНЯК22 20.07.2021

Это первый в России завод, выпускающий крупноразмерные плиты-полуфабрикаты самого высокого качества и соответствующий экспортным стандартам. Предприятие ориентировано на обработку любых видов мрамора, травертина и известняка и при двухсменном графике работы способно производить до 1000 кв.м. в слэбах в сутки. Создание завода повлекло за собой появление более 50 рабочих мест для специалистов в сфере камнеобработки и инженеров-наладчиков роботизированных линий.

Сотрудники производства сообщили корреспонденту журнала «Современный Дом», что толщина каменных крупноразмерных плит-полуфабрикатов может составлять до 5 см.

На фабрике размещены станки для распила блоков и обработки камня — опилевания краев, резки, фрезерования, шлифовки и полировки. При необходимости производится шпаклевание для устранения дефектов поверхности.

ГОРНЯК22 20.07.2021

Полировка камня…

ГОРНЯК22 20.07.2021

Многодисковый станок для нарезки каменных полос

ГОРНЯК22 20.07.2021

Шлифовка вручную краев глубокой выборки. За спиной мастера оборудование для удаления каменной пыли из воздуха

ГОРНЯК22 20.07.2021

В настоящее время компания осуществляет поставку камня в блоках из Португалии (известняк), Греции, Ирана, Италии, Турции (мрамор) и других стран. Компания рассчитывает, что новый завод станет значимым стимулом для развития добычи камня на территории России. Важным аспектом деятельности завода станет возможность точнее управлять сроками поставки на объект, так как сырьевой материал будет находиться на складах завода.

ГОРНЯК22 20.07.2021

В торжественной церемонии открытия приняли участие представители руководства Тверской области и компании Artishock, кураторы и представители оргкомитета международной выставки архитектуры и дизайна АРХ Москва, архитекторы и дизайнеры, представители федеральных и отраслевых СМИ.

Новая площадка стала первым этапом создания современного камнеобрабатывающего предприятия, зарезервировано место под его расширение, компания анонсировала .строительство второй очереди завода. Первая очередь завода потребовала 733 млн рублей инвестиций, оценочная стоимость второго этапа — 1 млрд рублей.

Современное производство требует применение качественных материалов. Уместно отметить, что при строительстве завода использовались теплоизоляционные плиты повышенной прочности из пенополистирола KNAUF THERM.

Хорошие новости России

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