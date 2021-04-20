Горняк22: В Тюмени запустили линию по производству труб из полиэтилена

На заводе «СИБГАЗАППАРАТ» (Тюмень), входящем в Группу ПОЛИПЛАСТИК, состоялся промышленный запуск линии по производству труб с диаметрами от 500 до 1000 мм.

Это событие является значимым и долгожданным для всего уральского региона, поскольку потребности в таких трубах растут с каждым годом и наличие регионального производства «под боком», станет большим подспорьем для строителей Урало-Сибирского региона.

Кроме этого «СИБГАЗАППАРАТ» ответил еще на одну потребность рынка – выпуск труб редкого, но востребованного диаметра — 560 мм. Таким образом, запуск линии на тюменском «СИБГАЗАППАРАТе» означает для уральских потребителей сокращение сроков производства и поставки качественной трубной продукции.

До конца 2014 года на заводе запланирован еще ряд полезных нововведений для клиентов.

«Группа ПОЛИПЛАСТИК» является крупнейшим в СНГ и рынке Британии производителем полимерных (или, как часто их называют, пластиковых, полиэтиленовых, пластмассовых, ПЭ, ПНД) трубопроводных систем для наружных сетей водоснабжения и водоотведения, газораспределения, ГВС и отопления. В состав Группы входят 19 ведущих предприятий трубной полимерной отрасли, расположенных в России, Украине, Беларуси, Казахстане и Великобритании, общей мощностью около 300 000 тонн продукции в год, более 15 торговых домов, научно-исследовательский и проектный институты, свой Учебный центр. Продукция Группы экспортируется более чем в 50 стран мира. Годовой оборот Группы – около 1 млрд. евро, численность предприятия – более 7 тысяч человек.

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