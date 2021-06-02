Горняк22: В Татарстане открыто производство автомобилей российской марки представительского класса «Аурус»

Сегодня в Татарстане стартовало серийное производство Aurus Senat — легкого (незащищенного) седана в шести базовых цветах. Впервые в стране была с нуля создана линейка автомобилей представительского класса. Проект важен для развития отечественного автопрома и экспорта, а также экономики Татарстана.

Порядка 70% поставщиков комплектующих на конвейр — это российские компании. До 2022 года уровень локализации производства планируется поднять 80 процентов. На сегодня это около 53 процентов.

В этом году планируется выпустить 300-350 автомобилей. В будущем на заводе в «Алабуге» планируется достичь показателя в 5 тыс. единиц в год. Первые авто Aurus Senat планируется передать на дистрибуцию в партнерские автосалоны на будущей неделе, сообщил журналистам гендиректор ООО «Аурус» Адиль Ширинов. Машины будут доступны для тест-драйва в Москве, до конца года планируется запустить дилерский центр в Санкт-Петербурге, в перспективе — в Казани, Сочи, Красноярске, Екатеринбурге.

Серийное производство модели «Сенат» идет по полному циклу — от сварки кузовов до финальных испытаний. По каждой машине, которая сойдет со сборочной линии, заказчикам предлагаются широкие спектр индивидуальных решений. С учетом такого клиентоориентированного подхода серийность будет постепенно наращиваться до 5000 экземпляров в год. Все технологические операции завязаны на единую ИТ-систему, это возможностью сопровождения производственных процессов на всех этапах, начиная с приёмки материалов и комплектующих и до цифровой настройки агрегатов и систем.

В основе автомобиля лежит платформа ЕМП, разработанная институтом НАМИ. Её ключевые особенности — продольное расположение двигателя, полноприводная трансмиссия, гибридный привод, многорычажная подвеска сзади и двухрычажная спереди.

Под капотом — свой собственный турбомотор V8 4.4 мощностью 598 лошадиных сил. Ещё 62 силы выдаёт электромотор, установленный между двигателем и 9-ступенчатой гидромеханической коробкой передач КАТЕ. Седан способен разогнаться до 100 километров в час за 6 секунд.

Всё кузовное и сборочное производство сконцентрировано на территории ОЭЗ. Штамповка поступает с близлежащего завода турецкой фирмы «Джошкуноз», сварка и окраска ведётся прямо через дорогу — в цехах «Соллерс-Форд».

Специально для «Аурусов» смонтировали свою линию сварки — в основном она ручная, но самую ответственную операцию по приварке боковин к кузову выполняют при помощи роботов.

А вот окраска ведётся на одной линии с Ford Transit — ванны для катафорезного грунтования и окрасочные камеры рассчитаны на длинные микроавтобусы, и способны вместить седан длиной 5632 миллиметра. Правда, специально для «Аурусов» линию окраски пришлось модернизировать: добавлено несколько роботов, введена возможность двухцветной окраски. Используются материалы фирмы BASF.

В небольшом светлом цеху ООО «Аурус» — коротенький конвейер длиной около 500 метров длиной всего на 13 постов. Сборка практически полностью ручная: единственный робот отвечает за вклейку стёкол — лобового и заднего. Интересно, что из 57 человек, занятых в цеху, более половины — девушки. А всего на заводе работает 91 человек. В компании говорят, что затраты на развёртывание производства в «Алабуге» составили около 2 миллиардов рублей.

Многие важные компоненты автомобиля локализованы в России: например, автоматическую коробку передач поставляет московская фирмы KATE, рычаги подвески и кулаки — производства магнитогорского МТПК (из заготовок КраМЗ), электромотор гибридной трансмиссии — сарапульского завода СЭГЗ, а инвертор и блоки управления — фирмы ИТЭЛМА.

А вот двигатель V8 хоть и собирают в НАМИ, но ключевые компоненты — зарубежного производства: алюминиевые отливки головки, блока и поддона картера из Германии, турбины — японской фирмы IHI.

Завод в Алабуге работает в одну смену и рассчитан на производство максимум пяти тысяч автомобилей в год. Пока его единственный продукт — это седан Aurus Senat. Руководитель компании Адиль Ширинов рассказал нам, что в будущем к нему присоединится большой кроссовер Komendant, а вот соплатформенный минивэн Arsenal пока под вопросом — в компании изучают спрос на него. Ну, а тяжелобронированный по классу VR10 лимузин на базе «Сената» по-прежнему будут собирать в НАМИ — слишком велики его отличия от обычного седана.

На сайте автосалонов стоимость Aurus Senat стартует от 18 млн рублей. Количество имеющихся заказов топ-менеджер компании назвать отказался, сославшись на коммерческую тайну. В марте 2020 года сообщали о 700 предзаказах, из которых 65 — на преддоговорной стадии. Предприятие ориентировано на экспорт: порядка 70-80% производимых авто в 2021-2030 годы планируется сбывать за границу, остальное — в РФ.

Одним из ключевых рынков является регион MENA (Средняя и Северная Африка). «На нем сейчас сосредоточены наши основные усилия. Регион большой — порядка 20 государств, и, самое главное, емкий с точки зрения люксового бренда. Основные усилия, работа по сертификации ведется в этом направлении. Наша задача в этом году решить эти вопросы и в 2022 году выйти на этот рынок. Далее мы планируем идти по Азии (я имею ввиду китайский рынок): там основные лакомые куски. После этого будем смотреть европейский рынок», — сказал глава ООО «Аурус».

Хорошие новости России