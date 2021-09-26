Горняк22: В Ставропольском крае открыт завод сухих строительных смесей

Новое производство «Сен-Гобен Юг» — первый завод французской компании на Юге России — будет выпускать сухие строительные смеси под брендом Weber-Vetonit.

Объем инвестиций в строительство первого этапа завода более 300 млн рублей, создано 24 новых рабочих места. Новая производственная площадка будет выпускать 100 тысяч тонн продукции в год.

В настоящее время на территории ТОСЭР «Невинномысск» ведут свою деятельность 28 резидентов, сумма инвестиций которых составляет 13 млрд рублей, запланировано создание 6000 рабочих мест.

В инвестиционном портфеле Ставропольского края 273 проекта общей стоимостью порядка 260 млрд рублей. Более 80 млрд рублей уже воплотились в новые производства.

Возведение завода «с нуля» позволило компании обеспечить строительство в соответствии с самыми современными технологиями и высочайшими мировыми стандартами Saint-Gobain. Завод «Сен-Гобен Юг» претендует на сертификацию по международной системе LEAD.

Линейка продукции долговечна, безопасна для здоровья человека и окружающей среды. Производственный процесс предполагает соблюдение самых высоких природоохранных стандартов, соответствующих всем экологическим требованиям.

Отмечено, что появление на рынке такого сильного игрока как компания «Сен-Гобен Юг» даст новый толчок к развитию строительной индустрии не только в Ставропольском крае, но и на всем Юге России. Построенный завод — это первая очередь производственного комплекса, который планирует создать компания. В планах на ближайшие годы — ещё три этапа развития предприятия.

Международная промышленная группа компаний «Сен-Гобен» — мировой лидер в области производства сухих бетонных смесей и создания комфортного жизненного пространства.

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