ГОРНЯК22 09.12.2021
Хорошие новости

Горняк22: В Ставропольском крае начало работу первое металлургическое производство

Горняк22
3 часа Ago

В региональном индустриальном парке Невинномысска состоялся ввод в эксплуатацию прокатного стана завода «СтавСталь». Новый завод — это 5,5 миллиардов инвестиций, около 300 рабочих мест.

Завод «СтавСталь» ориентирован на производство стального проката строительного сортамента (арматуры) и способен обеспечить потребность в металлургической продукции предприятий всего юга России.

В настоящее время в реализацию инвестиционного проекта вложено более 5 млрд рублей, из них больше половины (3,3 млрд рублей) — кредитные средства Сбербанка.

Проект реализуется в два этапа: первый предусматривает ввод в эксплуатацию прокатного стана мощностью 350 тысяч тонн с ее последующим увеличением, второй этап — строительство электроплавильного цеха литой заготовки мощностью 500 тысяч тонн в год. Его планируется завершить во 2−3 квартале 2015 года.

ГОРНЯК22 09.12.2021 ГОРНЯК22 09.12.2021

Хорошие новости России

Добавить комментарий

Похожие записи:

Горняк22: ОНПП «Технология» начала выпускать алюминиевые силовые сотовые заполнители для авиастроения

Горняк22: ОНПП «Технология» начала выпускать алюминиевые силовые сотовые заполнители для авиастроения

Горняк22
3 часа Ago
ОНПП «Технология» им. А.Г. Ромашина из г. Обнинск Калужской области начало выпуск полностью отечественного силового сотового заполнителя из алюминиевой фольги,...
Горняк22: В Ижевске начали строительство цеха по производству гипохлорита натрия

Горняк22: В Ижевске начали строительство цеха по производству гипохлорита натрия

Горняк22
1 день Ago
На улице Песочной, где находится станция подготовки воды «Пруд-Ижевск» муниципального предприятия «Ижводоканал», развернулось строительство цеха по производству низкоконцентрированного гипохлорита натрия....

Читать по теме:

ВТОПЕ: