Горняк22: В Ставропольском крае начало работу первое металлургическое производство

В региональном индустриальном парке Невинномысска состоялся ввод в эксплуатацию прокатного стана завода «СтавСталь». Новый завод — это 5,5 миллиардов инвестиций, около 300 рабочих мест.

Завод «СтавСталь» ориентирован на производство стального проката строительного сортамента (арматуры) и способен обеспечить потребность в металлургической продукции предприятий всего юга России.

В настоящее время в реализацию инвестиционного проекта вложено более 5 млрд рублей, из них больше половины (3,3 млрд рублей) — кредитные средства Сбербанка.

Проект реализуется в два этапа: первый предусматривает ввод в эксплуатацию прокатного стана мощностью 350 тысяч тонн с ее последующим увеличением, второй этап — строительство электроплавильного цеха литой заготовки мощностью 500 тысяч тонн в год. Его планируется завершить во 2−3 квартале 2015 года.

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