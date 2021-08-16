ГОРНЯК22 16.08.2021
Хорошие новости

Горняк22: В США удивились темпам роста российской экономики

Горняк22
9 часов Ago

После отмены ограничений, введенных из-за коронавирусной инфекции, российская экономика показала самые высокие темпы роста с 2000 года. Об этом сообщает Bloomberg.

Валовой внутренний продукт (ВВП) страны во втором квартале увеличился на 10,3%, значительно выросла розничная торговля, пассажирские перевозки и обрабатывающее производство, говорится в статье.

«Экономика России вернулась к прежним показателям гораздо быстрее, чем ожидалось», — отметил экономист Скотт Джонсон.

Агентство Morgan Stanley, в свою очередь, скорректировало прогноз по росту российского ВВП, повысив его до 4,6% в 2021 году и 3,2% в 2022 году «с учетом неожиданно позитивных данных и более конструктивного прогноза цен на нефть».

По мнению экспертов, в третьем квартале увеличение валового внутреннего продукта страны продолжится, но с более низкими темпами, поскольку положительные эффекты от снятия карантинных ограничений постепенно сойдут на нет.

Хорошие новости России

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